MÉS per Palma presenta una proposta per a la millora del servei de Nit Bus

La portaveu municipal de MÉS per Palma, Neus Truyol, i el regidor Miquel Àngel Contreras han presentat en roda de premsa una proposta per a la millora del servei de Nit Bus. Aquesta proposta, que es presentarà en forma de moció al proper Ple Municipal, aposta per una ampliació del servei, així com per la creació de més línies de bus nocturnes.

Contreras ha explicat que la moció posa damunt la taula «la millora necessària del servei de Nit Bus a zones de la ciutat que actualment no estan cobertes, com ara el Ponent, el Litoral de Ponent, el Litoral de Llevant, el Pla de Sant Jordi i la zona Nord de Palma, com Son Sardina, Son Espanyol, el Secar de la Real i Establiments».

Contreras ha expressat la seva preocupació per «la deixadesa i la por del batle a desenvolupar un sistema de transport públic modern i sostenible que serveixi per fer més fàcil la vida dels ciutadans de Palma. Han renunciat al tramvia, han renunciat a pacificar el trànsit i a recuperar carrers i espais públics per a les persones».

«Encara no coneixem cap proposta de l’equip de govern per millorar el transport públic. És evident que al Partit Popular aquest tema no li interessa en absolut. Des de MÉS per Palma continuam apostant per fer propostes connectades a les necessitats i problemes de les persones que viuen a Palma», ha explicat el regidor.

En aquest sentit, Contreras ha declarat que a la moció «demanam establir connexions amb els hospitals de la ciutat i convertir algunes línies en serveis 24 hores. També proposam ampliar el recorregut de la línia N1 i, progressivament, augmentar el servei nocturn fins a cobrir tots els dies de la setmana».

D’altra banda, també es vol mantenir la 'parada violeta' per a les dones i promocionar el servei amb campanyes informatives. «Tot i que la violència masclista és negada sistemàticament pels socis de govern de Martínez, des de MÉS per Palma sempre apostam per posar tots els mecanismes possibles per garantir la seguretat de les ciudadanes de Palma», ha explicat Contreras.

Aquest conjunt de mesures representaria una passa significativa en la millora de la mobilitat nocturna a Palma, adaptant-se de manera efectiva a les necessitats dels ciutadans i contribuint a la construcció d'una ciutat més sostenible i inclusiva.

Finalment, Contreras ha volgut reivindicar la tasca feta des de les institucions quan MÉS per Palma governà Cort. «Va ser el batle Toni Noguera qui va rescatar de l’oblit el servei de Nit Bus, millorant-ne el servei. Ara tocaria fer una passa més en aquesta direcció», ha conclòs Contreras.