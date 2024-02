El Govern dedica tres milions d'euros a la cooperació internacional

La Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern ha convocat una línia de subvencions per a projectes de cooperació per a la transformació global per un import màxim de 3.320.000 d’euros. D’aquests, 2.510.000 corresponen a transferències corrents i 810.000 a transferències de capital. Els projectes hauran d’executar-se el 2024.

La convocatòria, publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat, té com a objectiu contribuir a eradicar la pobresa en els territoris del Sud i, en conseqüència, millorar les condicions de vida de la població. Així mateix, facilita la participació de la societat civil de les Illes Balears en projectes solidaris i pretén promoure la conscienciació de la societat sobre la realitat dels territoris del Sud.

Hi ha dues modalitats de subvenció. Les ONGD només podran optar a una de les modalitats i presentar-hi un màxim de dos projectes. La suma de les sol·licituds de subvenció no pot superar els 125 mil euros en el cas d’una modalitat. O els 60.000, en l’altra.

Consultar la convocatòria al BOIB.