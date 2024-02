MÉS per Palma: «La destitució de Truyol i de les regidores del PSIB i UP és una passa més en la deriva ultra d’un batle segrestat per l’extrema dreta»

MÉS per Palma condemna la destitució de Neus Truyol i de les regidores del PSIB i Unides Podem, perpetrada amb la signatura del batle de Palma del Partit Popular, Jaime Martínez.

«La destitució de Neus Truyol i de les altres regidores és una passa més en la deriva ultra d’un batle segrestat per l’extrema dreta. Les formes, en democràcia, ho són tot, i la manera com això s'ha comunicat, mitjançant una nota de premsa, sense posar-se en contacte directament amb les persones implicades i a darrera hora de l’horabaixa, només evidencia la falta de valentia política que torna a demostrar Martínez», remarquen.

En aquest sentit, la portaveu de MÉS ha assegurat que «el batle Martínez té por i la por mai és una bona aliada per fer política. L’estratègia de Martínez és la de la crispació i el sectarisme. Les seves pors ara miren cap a l’oposició, com també ho han fet cap a les necessitats reals dels palmesans i palmesanes. El batle té por dels tramvies, té por dels carrils bici, por de la transparència, por de l'habitatge social i ara també por del control democràtic de l’oposició».

Finalment, MÉS per Palma també vol posar de manifest que el batle Martínez no ha desaprofitat l'oportunitat de «premiar el seu regidor de Mobilitat amb la presidència de la comissió que fins ara presidia Truyol, el mateix que el passat novembre va insultar greument la portaveu de MÉS per Palma, posant-se així un altre pic al costat de l'agressor i no de les víctimes».

«Encara ara esperam una explicació convicent de la decisió de Martínez, que torna a utilitzar el seu despatx com una trinxera on ignora les seves responsabilitats i obligacions cap als veïnats de Palma», ha conclòs Truyol.