PP i VOX voten contra la compareixença de la consellera de Presidència per a aclarir si el català serà o no requisit per a accedir a la funció pública

El Partit Popular i els seus socis d’extrema dreta, VOX, han votat contra la compareixença de la consellera de Presidència i Administracions Públiques del Govern, Antònia Estarellas, per a aclarir si el català serà o no requisit per a accedir a la funció pública.

MÉS per Mallorca n’havia sol·licitat la compareixença «davant la voluntat de lesionar els drets lingüístics a l’administració pública dels socis d’extrema dreta de Marga Prohens, que ja va quedar recollida al pacte d’investidura signat per PP i VOX i que ja ha rebut el suport dels populars en diferents iniciatives parlamentàries presentades pel partit d’extrema dreta».

«Que VOX vulgui atacar per terra, mar i aire la llengua pròpia i arraconar el català no ens preocupa. El que ens preocupa és que obtengui el suport del partit que ostenta la responsabilitat del Govern del país», ha assegurat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon. Ramon ha recordat que l’acord d’investidura signat per PP i VOX ja recollia que el català no penalitzaria en l’accés a la funció pública i que el PP ja han donat suport a diferents iniciatives parlamentàries presentades per VOX per a lesionar els drets lingüístics a l’Administració Pública.