El Parlament de Catalunya haurà de debatre una ILP que proposa declarar la independència de Catalunya de forma unilateral

La mesa del Parlament ha admès a tràmit una iniciativa legislativa popular (ILP) que defensa declarar la independència de Catalunya de forma unilateral.

La proposta tira endavant amb els vots a favor de Junts per Catalunya i la CUP, mentre que Esquerra Republicana s'ha abstingut i el PSC hi ha votat en contra.

Això, malgrat l'informe desfavorable dels serveis jurídics de la cambra. Tot i no ser vinculant, recomana no admetre a tràmit la iniciativa perquè el seu objectiu, la independència, no forma part de les competències pròpies de la Generalitat.

A partir d'ara, els promotors hauran de recollir signatures. En necessiten 50.000 perquè es pugui debatre i votar al Parlament.

«Un revulsiu i una nova empenta cap a la llibertat»

Rere la iniciativa hi ha el partit Solidaritat Catalana per la Independència, que ha celebrat que s'hagi admès a tràmit la seva proposta: «Aquesta decisió respecta la legalitat internacional, el dret a l'autodeterminació dels pobles, honra el referèndum del Primer d'Octubre i pot situar de nou el Parlament de Catalunya davant l'oportunitat de declarar la independència.»

Solidaritat, que va arribar a tenir quatre diputats al Parlament en la legislatura 2010-2012, entre els quals el president del FC Barcelona, Joan Laporta, es va incorporar a les llistes de Junts en les darreres eleccions catalanes del 2021.

Segons la llei que regula les ILP, com a mínim n'han de recollir 50.000 en un termini de 120 dies, tot i que el grup promotor pot demanar una pròrroga per tenir més temps.

Després, caldrà verificar les signatures. La comissió de control és la que supervisa tot el procés i està formada per tres magistrats del TSJC, tres catedràtics de Dret Constitucional o Ciència Política i tres juristes designats a proposta dels grups.