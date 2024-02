Vidal pregunta al Govern espanyol per la discriminació a la ciutadana de Santa Margalida exclosa de la nacionalitat espanyola per no saber castellà

Vicenç Vidal, diputat de MÉS per Mallorca i Més per Menorca en el Congrés dels Diputats adscrit al Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, ha registrat una pregunta escrita al Govern de l’Estat espanyol per tal d'aclarir la raó per la qual una veïnada resident a Santa Margalida des de fa tres dècades ha vist denegada, amb l’únic argument que 'només' domina la llengua catalana, la seva petició d’adquirir la nacionalitat espanyola.

Vidal demana a l’Executiu estatal quin és el motiu pel qual una ciutadana resident a les Illes Balears des de fa trenta anys «pot veure impedit el seu accés a la nacionalitat si acredita el coneixement d’una de les llengües oficials del territori on viu». L'ecosobiranista ha posat el focus en l’origen de la ciutadana, qüestionant al Govern «si la seva procedència del continent africà ha pogut suposar cap mena d’entrebanc en aquest procés i si això s’ha pogut reflectir en la negativa final».

Vidal manifesta que és incomprensible, i assenyala que causa una gran indignació social, que es denegui la petició de la nacionalitat quan es pot acreditar el domini d’una de les llengües oficials, i amb major motiu encara quan el sentit d’aquesta petició hagués estat favorable si l’única llengua dominada hagués estat la castellana, quelcom que retrata el fet discriminatori.

El diputat ecosobiranista remarca que aquests fets «són inacceptables en un Estat plurilingüe com l’espanyol», i que, «en un context en què les llengües minoritzades de l’Estat pateixen una gran ofensiva institucional, el deure d’un Estat governat per una coalició progressista hauria de ser el de protegir i promoure la diversitat lingüística, actuar com a baluard davant aquests atacs i tallar d’arrel amb aquest tipus d’actuacions».