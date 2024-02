El PSIB anuncia una «ofensiva política i legal contra la destrucció dels consensos lingüístics perpetrada per PP i VOX»

El PSIB-PSOE ha anunciat l’inici d’una ofensiva política i legal contra les accions que destrueixen els consensos en matèria lingüística, tant en l’àmbit educatiu com en l’àmbit parlamentari.

En l’àmbit educatiu, la secretària d’Educació, Amanda Fernández, ha anunciat que el Grup Parlamentari Socialista registrarà una Proposició no de Llei treballada amb les aportacions dels representants de la comunitat educativa, amb qui es va reunir ahir, així com també amb les entitats culturals, per demanar un pla de xoc de foment i reforç de la llengua catalana als centres educatius.

«Davant un Govern obsessionat a destruir la llengua pròpia, desincentivant el seu ús i castigant a qui la fa servir, presentam una iniciativa en positiu, que pretén construir comunitat perquè defensam que la llengua pròpia és un element cohesionador i integrador de la nostra societat», ha defensat Fernández.

A més a més, en el ple del pròxim dimarts també es debatrà una moció derivada d’interpel·lació, amb la qual el Partit Socialista plantejarà acords en contra de l’aplicació de la segregació lingüística que té a tota la comunitat educativa i les entitats en contra, i en contra de l’aplicació del PIN Parental i de la posada en marxa de l’EBAU única.

La iniciativa també demana que la Conselleria torni a posar en marxa la gratuïtat de les matrícules universitàries i que elimini del decret d’escolarització el punt per antic alumne, perquè «tornarà a fomentar més segregació», a la qual cosa ha afegit que «aquesta conselleria ens té acostumats a fomentar la segregació per sexes, per raó econòmica o familiar, o per llengua».

D’altra banda, la secretària de Política Autonòmica ha anunciat que aquesta ofensiva també passarà al Parlament, on el Grup Parlamentari Socialista ha presentat dos escrits relatius a l’acord pel bilingüisme a la cambra adoptat per PP i VOX.

En primer lloc, el PSIB ha presentat un escrit sol·licitant la còpia de tots els acords en matèria lingüística que havia pres el Parlament, amb els informes que en cada moment aquests acords han tengut.

En segon lloc, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat una proposta d’acord a la Mesa perquè es pronunciï en tres sentits concrets. El primer, sobre si l’acord del bilingüisme compleix amb la normativa lingüística de les Illes i a la Llei de normalització lingüística, a la qual el Parlament està sotmès.

El segon, per saber quins informes són necessaris perquè el Parlament pugui prendre l’acord del bilingüisme, perquè «en aquest cas l’acord no ha anat acompanyat de cap informe ni de cap aval de cap servei del Parlament, tenint en compte que té implicacions econòmiques», ha explicat Garrido.

I finalment, s’ha demanat als serveis de la cambra que es pronunciïn sobre si els anteriors acords del Parlament en matèria lingüística eren il·legals tal com va manifestar VOX en la darrera Junta de Portaveus.

Així les coses, Garrido ha acusat a PP i VOX de confondre bilingüisme amb cooficialitat, i ha advertit que «els plantarem cara de la mà de les entitats que defensen la nostra llengua allà on faci falta, perquè no estam tancats absolutament a res».

Finalment, la secretària de Política Autonòmica també ha avançat que «li demanaré al president del Parlament que en els actes del primer de març faci, com a mínim, la meitat del seu discurs en català, perquè fins ara no l’hem sentit parlar en la llengua pròpia i si troba que el Parlament ha de ser bilingüe, que doni exemple el primer, perquè fins ara ha estat monolingüe».