El Pi demana a la Federació que sancioni l’àrbitra que va expulsar l’entrenador de la UE Petra per xerrar en català

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha demanat a la Federació de Futbol de les Illes Balears que expedienti l’àrbitra que va decidir expulsar a l’entrenador de la UE Petra per xerrar-li en català. «No es poden consentir aquestes situacions d’odi lingüístic per cap concepte», asseguren des de la formació.

La formació assenyala que l’entrenador va ser amonestat amb targeta groga per una decisió arbitral. «Quan va anar a reclamar l’àrbitre li va cridar amb prepotència que xerràs en castellà i el va acabar expulsant per utilitzar la seva llengua materna», critiquen.

«Aquesta situació és intolerable», assegura el president del partit, Tolo Gili, i insisteix a demanar l’expulsió d’aquesta àrbitra del col·lectiu arbitral de les Illes Balears. «No podem consentir una falta de respecte com aquesta. No cap dins cap cap que una persona no pugui expressar-se en la seva llengua. On hem arribat», assegura Gili.