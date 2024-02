MÉS considera «insuficients» les explicacions de Galmés sobre cas Bonet i acusa el president del Consell de «no actuar amb contundència»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha considerat «insuficients» les explicacions de Llorenç Galmés sobre el cas Bonet i ha reclamat una investigació interna per a dissipar dubtes: «Va mentir com a cap de l’oposició, ho va fer com a candidat i ho ha tornat a fer com a president». Alzamora ha acusat també el president insular de no actuar amb exemplaritat: «Exemplar hagués estat destituir de manera fulminant a la consellera Bonet. Intentar confondre la ciutadania amb una dimissió per motius personals no és exemplar, ni contundent. És amagar un cas molt greu», ha dit.

De la mateixa manera, el portaveu ecosobiranista ha criticat les reunions mantengudes a la seu del Consell entre diferents càrrecs del PP i ha remarcat el poc pes polític de Galmés: «Vostè no només no comanda ni lidera res, sinó que a més ha demostrat una incapacitat total i absoluta». Així, Alzamora ha insistit que «un bon president no ha de saber de tot, ni molt manco fer-ho tot, però sí ha de saber conformar equips. Sí ha de triar les persones que gestionaran el dia a dia. La seva responsabilitat era formar un govern. I no només un govern, un govern solvent».

Per contra, «la situació al Consell es resumeix amb una consellera del PP forçada a dimitir per incompatibilitat, un parell de càrrecs a mida per esquivar la llei i no incórrer en il·legalitats i ara el cas Bonet».

Precisament, pel que fa a l’exconsellera Bonet, Alzamora ha qüestionat els pressupost de 2024 del Consell de Mallorca: «Un pressupost elaborat per una experta en maquillatge financer». De confirmar-se les acusacions contra Bonet, «els comptes d’aquesta estan compromesos», assenyala.