Més per Menorca celebra el III Congrés aquest dissabte

Sota el lema 'Un país que mira al futur', Més per Menorca celebrarà el seu III Congrés aquest dissabte, 17 de febrer, a la Sala Multifuncional des Mercadal. Com indica el reglament del partit menorquinista, cada quatre anys s’han de celebrar eleccions internes per a renovar l’estructura orgànica del mateix i actualitzar la seva línia política.

En aquesta trobada amb els seus adherits, Més per Menorca aprofita per a obrir una nova etapa en un moment en el qual el partit es troba fort i cohesionat. Amb tot això, l’esdeveniment comptarà amb dues parts. Durant el matí, tendrà lloc l’actualització de les bases ideològiques i orgàniques del partit, ja que es debatran tres ponències: la ideològica, l’estratègica i els estatuts, que prèviament han pogut consultar tots els adherits i hi han pogut presentar esmenes. Al capvespre, tendrà lloc la renovació de la direcció del partit, on qualsevol adherit pot presentar la seva candidatura per a formar-ne partit.

Per a acabar, es presentarà la nova executiva electa als assistents i l’acte serà tancat amb el discurs del nou coordinador general.