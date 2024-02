El 80% dels nostres lectors consideren que Prohens hauria de convocar eleccions anticipades després de la crisi de VOX

Clara majoria. El 80% dels nostres lectors consideren que la presidenta Marga Prohens hauria de convocar eleccions anticipades després de la crisi de VOX perquè «no pot sostenir el Govern amb trànsfugues». Per contra, només el 20% considera que Prohens «serà capaç de reconfigurar una majoria» per continuar governant.

La notícia política d'aquestes setmanes ha estat, sens dubte, la fractura de la sucursal del partit neofeixista VOX a les Balears. Cinc diputats es varen rebel·lar contra l'estructura del partit i van expulsar del grup parlamentari Grabriel Le Senne, president del Parlament, i Patricia de las Heras, dirigent del partit a les illes. Tot seguit, la direcció del partit d'Abascal expulsà els diputats díscols. Un teatre esperpèntic que sembla que, per ara, s'ha resolt amb la reincorporació de Le Senne i De las Heras al grup parlamentari.

Encara que la situació s'ha reconduït, el cert és que es tracta d'una situació del tot insòlita. Cincs diputats 'trànsfugues' prenen el control del grup parlamentari i expulsen els màxims dirigents del partit. Els rebels asseguraren en tot moment que no volien sortir de VOX, però el cert és que foren amonestats per la direcció estatal del partit d'extrema dreta.

Mentrestant, van sortir informacions en les quals De las Heras acusava Jorge Campos d'enriquir-se a través del partit, alhora que l'acusava d'haver fet «pràctiques mafioses» per a treure rèdit de l'estructura territorial de VOX. Molts càrrecs municipals d'ultradreta s'han vist aquestes setmanes sorpresos i molestos per la situació i han reclamat un relleu en la direcció de la formació.

Ara bé, el punt clau de tota aquesta crisi ha estat sempre l'estabilitat del Govern de Marga Prohens. El PP descartà convocar eleccions anticipades, però el cert és que necessitava els cinc vots d'aquests diputats 'trànsfugues' per a poder governar. Tot un maldecap per al Consolat de la Mar que mirà amb estupor com l'extrema dreta es barallava entre ella i es tornava un soci inestable i poc fiable.

Davant aquesta situació, tal com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, Prohens haurà d'anar molt amb compte amb els seus socis de VOX i no hauria de descartar la convocatòria electoral en cas d'una possible (i probable) nova crisi del partit neofeixista.