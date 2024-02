Denuncien que el Consell no reposarà les plaques que senyalitzen les carreteres construïdes per presoners republicans

El grup de consellers de MÉS per Mallorca al Consell insular ha lamentat el vot en contra del pacte PP-VOX d’una proposta per a dignificar tota la senyalística instal·lada a les carreteres construïdes per presoners republicans. La proposta, sorgida de les agrupacions municipals de Campos i Llucmajor, també exigeix una condemna institucional per la vandalització d’aquests símbols de memòria i homenatge. Aquesta condemna sí ha estat aprovada amb els vots del PP que, no obstant, a al·ludit a una raó econòmica per a votar en contra de la reposició. Paradoxalment, el PP de Llucmajor va votar a favor la setmana passada la mateixa proposta. Precisament, la iniciativa havia sorgit de les agrupacions municipals de MÉS a Campos i Llucmajor.

La proposta inicial de MÉS instava el departament de Mobilitat del Consell, del qual depèn la xarxa viària insular, a dignificar i tenir cura de tota la senyalística instal·lada a les diferents carreteres construïdes per presoners republicans. Els senyals i plafons varen ser col·locats la legislatura passada en compliment de la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears i des de la seva instal·lació han estat vandalitzats en diferents ocasions.

En concret, a les carreteres de Mallorca hi havia instal·lats 6 panells informatius a Sóller, Calvià, Alcúdia, Manacor, Llucmajor i Campos, i més de 60 senyals verticals cada cinc quilòmetres de les carreteres per a recordar que aquestes vies varen ser construïdes per presos republicans.