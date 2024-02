Antoni Vera explica com implementarà la segregació lingüística malgrat que «el model actual funciona i és exitós»

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha comparegut aquest dijous en el Parlament de les Illes Balears per explicar la implementació de la segregació lingüística a les escoles de les Illes.

Vera ha començat la seva intervenció explicant que «el model actual funciona i és exitós». A més, diu que "crea alumnes competents amb les dues llengües», però explica que la Segregació Lingüística és fruit del pacte signat entre el PP i VOX.

El conseller explica que en la primera etapa formativa, «el decret de mínims diu que, si les famílies ho sol·liciten, els centres hauran d'adaptar-se per satisfer el dret a les famílies perquè els seus fills rebin l'educació en català o en castellà». «En el primer ensenyament farem que la decisió estarà en les mans de les famílies. Per garantir l'elecció de llengua, la Conselleria posarà a disposició dels centres els recursos humans i materials necessaris per poder donar resposta a les mesures d'atenció a l'alumnat», resumeix.

Per altra banda, a les altres etapes educatives, Vera diu que «ja no parlam d'elecció de primera llengua d'ensenyament, sinó del pla voluntari de lliure elecció de llengua. Els centres s'acolliran en el pla voluntari de manera lliure i optativa i hauran de complir uns requisits mínims per poder-ho fer. Uns requisits que haurem d'anar negociant amb el sector».

Tal com ha explicat Vera, la segregació lingüística s'aplicarà de la següent manera: «A Primària, s'aplicarà a partir del curs que ve, 2024-25, i els centres que ho implementin hauran d'oferir la possibilitat de fer en català o castellà Matemàtiques i Coneixement del medi Natural, Social i Cultural i han de ser les famílies les que triïn la llengua vehicular en aquestes dues assignatures. En el cas que els centres vulguin fer Coneixement del medi Natural, Social i Cultural en castellà, hauran de demanar a la Conselleria aquesta modificació, tal com estableix la disposició addicional segona del decret de mínims i complir amb els requisits que es sol·liciten. El curs escolar 2025-26, la segregació lingüística s'estendrà a Secundària. En aquest nivell, en els centres que s'hi adheresquin, les famílies hauran de triar la llengua vehicular a Matemàtiques i Geografia i Història i els centres escolliran entre Biologia i Geologia, Física i Química o Tecnologia i digitalització. Sempre s'haurà d'impartir el 50 per cent de les hores lectives en català, tal com s'estableix en el decret de mínims».

Per acabar, ha dit que en el tercer any es farà una valoració.