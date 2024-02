Més per Menorca presenta una primera proposta per a fer efectiva la limitació de l’entrada de vehicles

Els consellers de Més per Menorca, Josep Juaneda i Noemí García, han ofert una roda de premsa aquest dijous per a advertir l’equip de govern del Consell Insular del poc temps que hi queda per l’arribada d’un nou estiu i la necessitat de posar en marxa iniciatives per a fer front a la massificació turística.

La consellera menorquinista, Noemí García, ha explicat que «quan arriba l’estiu, Menorca es veu desbordada amb l’arribada de milers de turistes» i ha expressat la seva preocupació pels problemes que provoca la massificació, com ara «carreteres plenes de cotxes, platges plenes de gent i la mar plena d’embarcacions». García també ha manifestat que «també hi hem de sumar la falta de recursos naturals, com l’aigua, o uns serveis públics desbordats, com la sanitat o el transport públic».

Per tot això, «activam un compte enrere perquè el PP comenci, des d’avui mateix, a fer feina per evitar tenir una nova temporada de caos» ha relatat García tot afegint que «no garanteix millor qualitat de vida per als menorquins i menorquines, tampoc una bona experiència per als turistes, ni tampoc l’equilibri entre l’activitat humana i la preservació del nostre entorn».

Per la seva banda, el portaveu de Més per Menorca, Josep Juaneda, ha anunciat que «duim una primera proposta perquè aquest mateix estiu s’activi la limitació de l’entrada de vehicles a la nostra illa» defensant que «aquesta mesura és una de les més urgents i ara ja no hi ha excuses, tenim l’eina legal per fer-ho, la Llei Menorca Reserva de Biosfera, i tenim dades objectives que confirmen la saturació dels darrers estius».

«La nostra illa té límits i els hem de respectar», ha reivindicat Juaneda per a denunciar que «aquesta problemàtica afecta el model de vida dels menorquins i menorquines, repercuteix damunt el nostre entorn i estanca les possibilitats de desenvolupament de la nostra societat».

Juaneda ha insistit que «enfora de no voler que venguin turistes, el que no volem és llogar la nostra illa durant els mesos d’estiu» i ha ofert el seu suport al president Vilafranca «per a impulsar iniciatives valentes per fer front a aquesta situació».