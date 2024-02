Demanen a Prohens que dimiteixi i convoqui eleccions

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha criticat la greu crisi provocada per PP i VOX, sobre la qual ha assenyalat que Prohens, «no està al capdavant de les institucions, no dirigeix el Govern i té 5 trànsfugues que li acaben de marcar el futur».

Davant aquesta situació sense precedents, Negueruela ha sol·licitat a la presidenta que «elegeixi democràcia, elegeixi dignitat, dimiteixi i convoqui eleccions la primera setmana d’abril».

Per al del PSIB, «la democràcia és que si la presidenta d’un partit diu que 5 membres són trànsfugues ho són per a tothom, democràcia és no permetre que uns trànsfugues facin xantatge i segrestin el Parlament, democràcia és que en el pitjor dels moments es tengui dignitat per dimitir i convocar eleccions».

Negueruela ha traslladat aquesta petició conscient que «Prohens està al centre de tots els problemes, signant acords amb el president de Formentera sobre el qual han fet greus acusacions, sense pressuposts a Menorca i al Parlament amb una situació vergonyosa i un espectacle que la ciutadania no mereix».

Amb tot plegat, el portaveu del PSIB ha recordat que Prohens «no té la governabilitat garantida ni l’exemplaritat necessària per a governar», ha demanat «què ha exigit Prohens a canvi de permetre un cop d’estat al president del Parlament i fer a 5 diputats trànsfugues»; i ha criticat que «la governabilitat de les Illes es decideix a Madrid, entre els carrers Gènova i Bambú».

Per la seva part, el portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca Antoni Salas, ha reclamat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que triï uns nous companys de viatge: «Cada setmana hi ha una nova història. Això és insostenible».

«Quin trist espectacle i quina vergonya veure la situació de VOX dels darrers dies. Es treuen padaços bruts, es fan acusacions entre ells, i això, per a nosaltres, és trair la confiança dels milers i milers de ciutadans de les Illes Balears que els han votat», insisteix Salas.

«És moment de fer un pensament, i si jo fos na Marga Prohens convocaria eleccions anticipades aquesta primavera», ha sentenciat el portaveu.