MÉS planteja modificar el PTI per a «protegir el sòl rústic i evitar la proliferació de nous usos turístics i residencials»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha presentat una proposta que serà debatuda aquest dijous al ple de la institució insular amb la intenció d’iniciar els tràmits per a modificar el Pla Territorial Insular (PTI) amb l’objectiu de «protegir el sòl rústic i garantir l’activitat agrària». La iniciativa ja s’aplica des de fa dues dècades a l’illa de Menorca i pràcticament al conjunt d’Europa. De fet, les Illes Balears són, ha recordat Alzamora, l’únic territori de l’Estat on encara es permeten usos impropis al sòl rústic.

Alzamora ha explicat durant la presentació de la moció que la conjuntura actual fa necessari adaptar la normativa i ha contextualitzat la proposta remarcant que segons les darreres dades del Ministeri d’Agricultura, les Illes Balears, juntament amb les Illes Canàries, tenen les terres en rústic amb el preu més elevat de tot l’Estat. «No és casual que els preus més disparats siguin a dos arxipèlags amb un mateix model productiu», ha assenyalat. De fet, «aquests preus desbocats estan expulsant els pagesos del que és i hauria de seguir sent el seu hàbitat».

No obstant això, el portaveu ecosobiranista ha matitzat que hi ha altres factors determinats com ara aquesta dificultat per a accedir a la terra per l'aparició de capitals inversors que acaparen aquest recurs bàsic dificultant el dimensionament de les empreses familiars agràries, arrelades al territori i que formen part de la història de l'illa. Així ha assegurat que «la compra de terres amb l’objectiu de destinar-les a usos que res tenen a veure amb l’activitat pròpia del sector primari no només està expulsant els pagesos sinó que també està alterant la fesomia del paisatge illenc».

Tot, ha dit el líder insular de MÉS, en un context de canvi climàtic, amb rècords de turistes i minva de recursos. «Els recursos hídrics disponibles es troben al 53 per cent. I la situació dels embassaments del Gorg Blau i Cúber han empitjorat la situació i es troben al 33 per cent. Totes les Illes ens trobam en situació de prealerta per sequera». Segons Alzamora, «no podem traslladar la pressió que fins ara ha tengut la costa a l’interior».

Davant d’aquest panorama, MÉS per Mallorca defensa una planificació urbanística i agrària a través del Pla Territorial de Mallorca (PTI). Una proposta que, d’acord amb Alzamora, el sector primari demana: «Els mateixos pagesos demanen que es legisli l'accés a la terra per a evitar que l'agricultura desaparegui». En aquest sentit, Alzamora ha assegurat que cal deixar ben clar que al camp no hi ha d’haver hotels. «La terra per a qui la treballa. Volem impedir nous usos turístics i residencials en rústic», ha conclòs.