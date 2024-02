Podem insta Prohens a presentar una qüestió de confiança després de la crisi de VOX

La nova coordinadora de Podem Balears, Lucía Muñoz, ha emplaçat aquest dissabte la presidenta del Govern, Marga Prohens, al fet que presenti una qüestió de confiança en el Parlament, després de la crisi del partit neofeixista VOX, per a saber amb quins suports compta realment l'Executiu.

Muñoz s'ha pronunciat així, en una roda de premsa, amb motiu de la renovació dels càrrecs del partit, en la qual ha qualificat d'«inèdita» la situació que viuen les Balears després de la crisi de VOX, després que cinc diputats del grup parlamentari expulsassin el president del Parlament, Gabriel Le Senne, i la presidenta de la formació i diputada autonòmica, Patricia de les Heras.

En aquest sentit, Muñoz ha cregut que «cal anar amb molt de compte amb aquest espectacle». «No només per l'erosió de la institucionalitat democràtica», ha precisat, «sinó perquè Prohens continua governant en el desmantellament del consell lingüístic, en la venda de la nostra terra, a trossets, regalant sòl públic a promotors immobiliaris, en el manteniment del monopoli turístic».

«Evidentment, ha aprovat uns pressupostos i pot executar les seves polítiques destructives, que només beneficien a uns pocs, mirant cap a un altre costat, donant l'esquena al Parlament però sap que això és insostenible», ha continuat Muñoz.

Per aquest motiu, la líder de Podem ha exigit a la presidenta del Govern que «almenys, sigui sincera» perquè, s'ha mostrat convençuda, «si estigués tan segura que el seu programa té el suport de la majoria del Parlament presentaria una qüestió de confiança, que és l'eina democràtica que té per a donar credibilitat a la seva paraula donada».

«Prohens diu que el seu programa no està en perill, però no hi ha cap garantia que aquest, tot i ser destructiu per als drets de la ciutadania, es compleixi», ha insistit la nova coordinadora de Podem Balears, posant l'accent en què «ella té una eina que és precisament per a això, per a donar a conèixer quins són els suports al seu programa».

Així, Muñoz ha acabat lamentat que «en aquests moments, no se sap si es recolzarà en cinc trànsfugues o realment ha perdut la majoria» però el que es veu és que la presidenta Prohens «té una situació molt complicada que compromet la qualitat democràtica de les Balears, no només perquè el seu acord amb VOX és de retrocés, sinó perquè aquest Govern no té cap mena d'estabilitat en el Parlament».

Consell Ciutadà Autonòmic

D'altra banda, Muñoz ha anunciat que Podem celebrarà el seu Consell Ciutadà Autonòmic, del qual sortirà la nova Executiva del partit a les Illes, dissabte que ve, dia 10 de febrer.

Així, la líder de Podem ha donat per finalitzat el procés de reestructuració del partit i ha donat compte dels resultats de les primàries a les quals es presentava com a única candidata. Muñoz ha centrat el seu discurs en la necessitat de «fer política» per a «continuar donant veu als qui no la tenen, sense oblidar qui», ha afegit, «ens ha portat fins aquí, les grans majories».

Així, la també regidora de l'Ajuntament de Palma ha avançat la seva proposta de full de ruta per al partit que es durà a terme amb «petits passos ferms i mirada llarga enfront d'un horitzó incert» i ha anunciat la convocatòria d'un Consell Ciutadà Autonòmic, del qual dependrà l'elecció i nomenament de la nova executiva que comptarà amb la resta d'electes a les primàries.