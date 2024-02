Més per Menorca vol «explorar» la possibilitat de concórrer a les eleccions europees amb la coalició Ara Repúbliques

L'assemblea de Més per Menorca ha tractat, aquest dissabte, les diverses opcions per a concórrer a les eleccions europees i ha decidit per unanimitat començar els contactes amb els diferents partits que l'any 2019 es aliaren baix les sigles Ara Repúbliques.

Cal recordar que el partit menorquinista forma part de l'Aliança Lliure Europea, que actualment compta amb 6 eurodiputats al Parlament Europeu. Des de les files de Més per Menorca consideren «imprescindible» que les reivindicacions menorquines arribin a Europa, ja que moltes de les decisions que allí es prenen «afecten directament els ciutadans i ciutadanes de l'illa».

En aquest sentit, Més per Menorca considera que la col·laboració dels eurodiputats de l'ALE ha estat «molt beneficiosa per als interessos de Menorca». A partir d'ara, la direcció del partit començarà les converses amb les diferents formacions polítiques que integraren Ara Repúbliques per tal de crear «una nova coalició per a les eleccions del pròxim 9 de juny».