Le Senne desconvoca el ple que havia de tractar la reforma del reglament per a combatre el transfuguisme

El president del Parlament, Gabriel Le Senne, ha decidit desconvocar el ple extraordinari que havia de tractar la reforma del reglament del Parlament per a combatre el transfuguisme, a proposta de MÉS per Mallorca.

La Mesa del Parlament s'havia de tornar a reunir aquest divendres per a qualificar la reforma proposada per MÉS i les sol·licituds de compareixença de la presidenta del Govern, Marga Prohens, per la crisi de VOX, si bé era la Junta de Portaveus qui havia de decidir si aquestes qüestions s'elevaven al ple de dimarts en una segona convocatòria separada del ple ordinari.

A l'ordre del dia de la Mesa també s'incloïa la sol·licitud de compareixença de la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, després de l'arxiu de les diligències de la Fiscalia per la compra dels pisos de Metrovacesa.

Le Senne va guanyar temps aquest dimecres en aconseguir el suport de PP i PSIB a la Mesa per a deixar en suspens l'expulsió i el de Patricia de les Heras del grup parlamentari de l'extrema dreta, i el conseqüent cessament com a president del Parlament, en espera de dos informes jurídics.

Mentrestant, va anunciar que elevaria al ple la presa en consideració d'una reforma del reglament per a combatre el transfuguisme, presentada per MÉS per Mallorca després de l'esclat de la crisi a VOX aquesta mateixa setmana, però finalment ha decidit que no sigui així.

La proposició plantejava que quan els diputats abandonin la formació política amb què es van presentar a les eleccions, la Mesa pogués actuar perquè passin a ser diputats no adscrits. El text replicava el que ja estableix la Llei per als ajuntaments i Consells Insulars i hagués permès a Le Senne combatre el bloc de díscols, ja que ell continua afiliat al partit mentre que els que es queden amb el grup han estat suspesos de militància pel VOX estatal mentre es tramita la seva expulsió.