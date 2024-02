La presidenta de VOX a les Balears desfà Jorge Campos en una carta on narra les seves «accions mafioses»

La presidenta de VOX a les Balears, Patricia de las Heras, va enviar el passat mes de juny, durant les negociacions amb el PP per a formar govern a les Illes, una carta de sis pàgines a la direcció estatal del partit d'extrema dreta en què alertava de les «accions mafioses» de Jorge Campos.

La presidenta, ara expulsada del grup parlamentari junt al president del Parlament, Gabriel Le Senne, va enviar aquesta carta, a mode d'informe, perquè li la fessin arribar a Santiago Abascal. Una carta que inclou acusacions gravíssimes contra Jorge Campos i la seva ara exdona Montse Amat com intentar manar del partit mitjançant accions mafioses, enregistrar converses privades, orquestrar la trama contra Sandra Barceló, número 2 de Fulgencio Coll, que va ser condemnada per una agressió a una dona en un bar, i beneficiar-se econòmicament del partit de diverses maneres.

Segons apunta De las Heras, Campos veu la seva arribada a la presidència del partit com una amenaça: «La meva arribada a la presidència va ser percebuda com un arrabassament d'una cosa que ell creia seva: el partit». Per això, assenyala que des d'aleshores Campos s'ha dedicat a intentar acabar amb ella: Encara que vaig prendre la presidència com a persona neutral, de seguida em vaig adonar que no era una lluita d'egos entre Fulgencio i Jorge, sinó l'ego de Jorge Campos contra tot el qui li pugui fer ombra».

Campos hauria ordit una trama per a beneficiar-se econòmicament del partit. Així ho deixa clar De las Heras en la carta en la qual explica alguns moviments de doblers estranys entre l'antic Actúa Baleares (de Jorge Campos) i VOX. A més, també avisa sobre el pressupost del partit a les Balears, sobre el qual afirma que absolutament tot s'ha gastat en els desplaçaments personals de Campos «en primera classe i hotels de fins a 200 € la nit, encara que això suposés no poder pagar ni tan sols paper higiènic per a les persones que treballen a la seu, o tenir les seus de Menorca i d'Eivissa sense cap mobiliari». «No només es destinava el pressupost, sinó també s'endeutava per a continuar sufragant les despeses

personals vivint a cos de rei a costa del partit, i per això la seva insistència en no perdre el control», remarca.