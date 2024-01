Més per Menorca impugnarà els acords de la Mesa i avisa que podrien incórrer en prevaricació

Més per Menorca impugnarà els acords de la Mesa segons els quals es deixa en suspens l'expulsió de Gabriel Le Senne i Patricia de las Heras, considerant que en el reglament no hi ha marge per a debats interpretatius i que la Mesa pot incórrer en prevaricació.

Així ho ha expressat el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, després de la Junta de Portaveus, on ha manifestat el seu desacord amb què no se cessi de manera immediata Le Senne com a president i ell i De las Heras passin a ser no adscrits.

Més per Menorca --que té dos dels 59 diputats del Parlament balear-- ha avançat també la seva oposició a una reforma expressa del reglament, per més que pugui compartir la seva «intencionalitat» de combatre el transfuguisme.