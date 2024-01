El neofeixista Le Senne s'aferra a la cadira de president del Parlament i el PSIB diu que presentarà un candidat alternatiu

L'activista neofeixista Gabriel Le Senne es resisteix a deixar el càrrec de president del Parlament i pretén dur al ple del pròxim dimarts la reforma del reglament que ha presentat MÉS per Mallorca, «molt oportuna» en opinió de Le Senne.

La reforma de MÉS planteja que quan els diputats abandonin la formació política amb la qual es varen presentar a les eleccions, la Mesa pugui actuar perquè passin a ser diputats no adscrits. El text plantejat replica el que ja estableix la Llei de Bases de Règim Local per als ajuntaments.

El PSIB, que té dos membres en la Mesa, ha secundat que la reforma del reglament pugui entrar en l'ordre del dia del ple per a la seva presa en consideració. La inclusió ha de passar primer per la Junta de Portaveus.

La reforma proposada requeriria forçosament el suport del PP, o com a mínim una abstenció, ja que els cinc diputats díscols s'hi oposaran, com ja ha anticipat el portaveu adjunt de VOX, Sergio Rodríguez. Si el PP votàs en contra, la suma de vots de PSIB, MÉS, Grup Mixt i els diputats expulsats del Grup Parlamentari VOX no serien suficients.

Le Senne i De las Heras

En virtut dels acords de la Mesa d'aquest dimecres, Le Senne continua formant part del Grup Parlamentari de VOX amb caràcter general. El mateix ocorre per a la presidenta del partit, Patricia de las Heras, malgrat que l'informe jurídic és sobre la pèrdua de condició de membre de la Mesa i ella no ho és.

Le Senne ha recalcat que ell i De les Heras han exposat els motius pels quals consideren «il·legal» la seva expulsió del grup parlamentari. La decisió de la Mesa d'aparcar l'efectivitat de l'expulsió ha estat unànime i, segons Le Senne, la reunió ha estat «tranquil·la».

El PSIB presentarà candidat alternatiu

El PSIB ha assegurat que presentarà candidat a la presidència del Parlament, en el cas que quedi vacant, ja que veuen «absolutament antidemocràtic» que «cinc trànsfugues es triïn entre ells amb la complicitat del PP».

Així s'ha expressat el portaveu socialista, Iago Negueruela, aquest dimecres en declaracions després de la Mesa del Parlament en la qual s'ha acordat que el president del Parlament, Gabriel Le Senne, es manté de moment en el càrrec a l'espera d'informes jurídics.

Negueruela ha explicat que el PSIB vol un informe per a veure qui es pot presentar. «Tenim clar que ens podem presentar i tenim clar que ens presentarem a la presidència del Parlament. Només faltaria», ha apuntat.