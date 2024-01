El PSIB demana la compareixença de Prohens perquè expliqui el «desgovern actual» i si té «pactes ocults» per a assegurar-se la majoria

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat la sol·licitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern, Marga Prohens, perquè doni explicacions de la situació de «desgovern» en la qual es troben les Illes Balears i «si té pactes ocults, que digui amb qui està pactant».

Així ho ha anunciat el portaveu parlamentari del PSIB, Iago Negueruela, qui ha recordat que «ara mateix el PP té 25 vots en aquesta cambra, una situació d’extrema debilitat i fragilitat amb la qual no sabem amb qui s’estan assegurant la majoria parlamentària, tenint en compte que l’acord amb VOX ha botat pels aires».

En aquest sentit, Negueruela ha acusat la presidenta de mentir a Formentera, a Menorca i al Parlament, i ha destacat que «Balears ara mateix té una crisi institucional sense precedents, i no sabem què està fent la consellera de Presidència, el vicepresident Costa o la presidenta Prohens, per la qual cosa, o no tenen el control d’absolutament res, o ho tenien pactat».

Per això, el portaveu ha demanat a la presidenta que no s’excusi que la crisi pertany a un altre partit i que doni explicacions, tenint en compte que «només els interessa la cadira, no impulsen cap acció nova i només apliquen les polítiques previstes pel Govern anterior».

Finalment, Negueruela ha volgut deixar clar que la crisi actual no té a veure amb Xelo Huertas, la qual «va ser expulsada del seu partit, va passar a ser no adscrita i Podem la va substituir per un altre membre del partit, en un procés exquisidament democràtic».