MÉS tem que la crisi de VOX arribi al Consell de Mallorca: «El PP queda molt més segrestat per l'extrema dreta»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha mostrat la seva preocupació davant la possibilitat que la crisi interna de VOX es traslladi a la institució insular on el partit d'extrema dreta sosté en el govern a Llorenç Galmés (PP). Segons Alzamora, «la governabilitat del Consell ha quedat compromesa i a expenses d'un partit que ha fet implosió per l'ambició personal dels seus membres». Així, segons el portaveu ecosobiranista, «l'estabilitat política al Consell depèn ara de com actuïn els cinc consellers i de quin bàndol facin costat». En qualsevol cas, ha assegurat Alzamora, «ens trobam davant una situació d'incertesa i preocupació».

Amb tot, el portaveu de MÉS ha remarcat que Galmés afronta un panorama «delicat i complicat» i que a partir d'ara «quedarà molt més segrestat per les voluntats dels (encara) consellers de VOX». En aquest sentit, ha assegurat que «si fins ara Galmés i el PP al Consell han hagut de cedir a totes les demanades dels ultres, a partir d'ara encara cedirà més si vol mantenir el suport que té».

No obstant això, a parer d'Alzamora, «VOX ja ha demostrat que no és un partit de fiar i que ha convertit les institucions en l'escenari d'un xantatge i mercadeig constant». De fet, Alzamora ha recordat que des de l'inici de la legislatura, el grup insular de VOX ha imposat les tesis negacionistes que han acabat sent acceptades pel PP.

Davant un escenari incert, Alzamora ha reclamat al president del Consell responsabilitat i garantir la governabilitat. «Llorenç Galmés va decidir pactar amb VOX i ara no pot defugir. Ell era conscient de qui eren els seus socis. Així i tot, va decidir lligar el seu futur amb l'extrema dreta i ara potser pagarà les conseqüències», ha conclòs.