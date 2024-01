Implosió de VOX: Prohens diu que no l'afecta, MÉS li demana si se sostendrà amb trànsfugues i el PSIB parla de crisi «sense precedents»

L'esperpent protagonitzat per VOX al Parlament ha deixat perplexos i amb els ulls badats com a plats tothom. Propis i estranys es freguen els ulls i no entenen què passa. El diputat de Formentera, expulsat; el grup de VOX xapat (de moment) en tres...

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha parlat de «responsabilitat» i ha volgut remarcar que «és una situació que afecta el Parlament i no al Govern».

Prohens ha recalcat que segueix amb la seva «agenda normal» mentre les Conselleries funcionen amb «l'estabilitat que dona haver aprovat els pressupostos» per «posar en marxa el projecte de canvi que ens van reclamar els ciutadans de manera contundent el 28 de maig».

La Presidenta ha desitjat que VOX (que era la tercera força de la Comunitat Autònoma) «solucioni al més aviat possible aquesta crisi interna». Quant al cessament de Le Senne com a president del Parlament a conseqüència d'aquesta expulsió, Prohens ha recordat que «no és la primera vegada» que ocorre --en al·lusió a Xelo Huertas i la seva sortida de Podemos-- i que el reglament «marca quins han de ser els passos a seguir».

MÉS per Mallorca: «El pròxim president del Parlament no pot ser de VOX»

MÉS per Mallorca ha cridat a la «responsabilitat» del PP després de la implosió dels grup parlamentari de VOX i ha lamentat que «Prohens suporta el seu Govern amb episodis constants de transfuguisme i això és greu, perquè va en contra de la credibilitat de les institucions davant la ciutadania», ha expressat el portaveu de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia, en roda de premsa, anunciant que aquest mateix dilluns registraran la petició de compareixença de la presidenta del Govern perquè expliqui «com en aquesta situació d'inestabilitat política pensa continuar governant» i «si pensa continuar suportant el seu Govern en l'extrema dreta i trànsfugues».

Igualment, el portaveu ha sentenciat que «el pròxim president del Parlament no pot ser de VOX» perquè «no es poden continuar arrossegant les institucions pel fang».

PSIB: «A quants trànsfugues han d'abraçar ara per a mantenir la situació a les Illes»

El portaveu del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha titllat de «crisi institucional sense precedents» la situació política a les Balears després de l'autodestrucció del Grup Parlamentari de VOX.

«Això és el que passa quan no vols governar», ha dit el portaveu aquest dilluns en roda de premsa, on ha declarat també que «les Balears no mereixen el comportament que té la presidenta Prohens».

En aquesta línia, ha esmentat, primer, la situació a Formentera, «amb un president que no se sap on és»; posteriorment ha fet referència a Menorca, «una illa on no hi ha pressupostos ni govern», i finalment a la situació general de les Illes, «on avui no hi ha president del Parlament».

«L'última imatge que tenc dels pressupostos és el conseller Costa abraçant al seu grup, després als de Vox, després al trànsfuga de Vox i després al president de Formentera, que no tenim clara la seva situació», ha insistit Negueruela, preguntant-se «a quants trànsfugues han d'abraçar ara per a mantenir la situació a les Illes».