MÉS per Palma exigeix al PP que preservi els arbres de la plaça Llorenç Villalonga

MÉS per Palma exigeix al PP que preservi els arbres bellaombra de la plaça Llorenç Villalonga, que «són emblemàtics, formen part de l’estètica d’aquest espai, i que conserven les zones d’ombra per als veïnats i veïnades a una zona de Palma on fa molta calor durant els mesos d’estiu».

La formació demana a la dreta que abandoni la seva «habitual fòbia als arbres i a la naturalesa en general», i que impulsi «tots els mitjans tècnics possibles per preservar aquests exemplars singulars». MÉS per Palma ha anunciat també que se sumarà a la concentració d'aquest dimarts, 30 de gener, a les 8 h contra aquesta tala, organitzada pels veïnats de sa Calatrava.

La regidora Kika Coll ha volgut fer una reflexió general sobre la política mediambiental de l’actual govern municipal: «El canvi climàtic ja ha arribat i està provocant efectes desastrosos sobre la flora i sobre la vida de les persones. És molt important preservar els arbres existents a la nostra ciutat. Així com sembrar-ne molts més per reduir l’efecte de l’illa de calor. En el cas d’aquesta plaça, a més, es tracta d’arbres singulars que donen caràcter i que són una part indissoluble de l’estètica de l’espai. La seva destrucció també seria un atac al patrimoni de Palma».

MÉS per Palma retreu al PP la seva manca de compromís amb la protecció de la flora de Palma. Segons Coll, «eliminar arbres és una política molt típica del PP allà on governa. És el mateix que està passant a Madrid amb Ayuso i Almeida. Defensam que cal continuar i augmentar les polítiques de renaturalització de l’espai públic començades amb els governs d’esquerres per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. No tothom té un habitatge preparat per resistir les ones de calor. Tenir ombra és un dret bàsic dels veïnats i veïnades de Palma», ha conclòs la regidora.