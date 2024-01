El Pi demana que l’antic edifici de Gesa sigui rehabilitat per a esdevenir un «nou cor cultural» de Palma

El Comité d’El Pi-Proposta per les Illes Balears de Palma demana que l’antic edifici de Gesa, catalogat com a BIC, sigui rehabilitat per a esdevenir un «nou cor cultural» de Palma, «la peça central d’una nova imatge internacional de la capital balear que contribueixi a diversificar el seu perfil turístic,

econòmic i social».

L’edifici de Gesa, obra de Josep Ferragut i paradigma de l’arquitectura moderna del desenvolupament

urbanístic dels anys 70 a Mallorca, que s’eleva en una posició privilegiada de Ciutat, amb dotze pisos d’altura i quasi 15.000 m2 de superfície, el partit regionalista creu que «ha de ser un emblema viu per a la ciutadania, rehabilitant-se com un centre referent internacional d’innovació cultural i de participació ciutadana, amb espais i serveis útils per a la gent i per al foment de la cultura pròpia en diàleg amb una societat multicultural».

El Pi considera que hauria de ser «part d’un projecte més global i ambiciós de creació d’un eix cívic-cultural que vagi des del Baluard del Príncep fins el Palau de Congressos, tot reformulant la façana marítima de Palma i el seu atractiu turístic, econòmic i social. La nostra proposta va en la línia d’altres projectes d’èxit com la Tabakalera de Donostia o l’eix cultural de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València».

«Entenem que seria una resposta molt mes encertada a les necessitats culturals de Palma, en lloc de crear el tercer museu d’art contemporani» per al qual El Pi-Palma considera que «no existeix prou demanda, ni tampoc encaixaria amb les magnituds de l’edifici».