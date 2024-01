MÉS per Palma denuncia que el projecte de Gesa és «per als turistes, no per als residents»

MÉS per Palma denuncia que el PP vol destinar més 25 de milions d’euros a comprar l’edifici de Gesa, la qual cosa «hipotecarà tota la ciutadania de Palma durant molts d’anys». La formació rebutja, a més, el que hi ha darrere aquest projecte: «la construcció d’un gran museu franquícia que es convertirà en una altra infraestructura d’atracció turística».

Segons la portaveu de MÉS per Palma, «Palma és una ciutat ja totalment turistitzada, on la massificació perjudica la qualitat de vida i l’accés a l’habitatge de la població. Ens trobam davant un projecte ple de fum i buit de contingut. Un museu franquícia que projectarà Palma com a una ciutat franquícia. Aquest tipus de museu impulsat pel PP ha demostrat ser, com és el cas de Màlaga i d’altres ciutats europees, una atracció turística molt important. I Palma no en necessita cap més. Consideram que és necessari potenciar altres sectors econòmics. Entre ells hi ha d’haver la indústria cultural, però no dirigida al turisme sinó als i les residents».

«Per altra banda, aquest projecte faraònic és totalment contradictori amb el que ha fet el PP de Palma aquests mesos, durant els quals no ha fet més que renunciar a Fons Europeus que estaven destinats a comprar autobusos, a fer eixos cívics, a millorar la xarxa de bicicletes, així com a altres inversions que eren necessàries per millorar els barris i el benestar dels veïnats i veïnades de Palma. El PP ara demanarà doblers a Europa no per millorar la vida de la gent sinó per fer aquesta compra milionària i fer projecte que va en la línia dels pelotazos urbanístics que impulsaven els governs dels PP durant els anys anteriors a la crisi econòmica del 2008», assenyala Truyol.

La regidora ha recordat, a més, que «no sabem el contingut de les negociacions del PP de Palma amb Endesa. Volem saber de quines compensacions s’està parlant i com afectaran als palmesans i les palmesanes. Ens sembla molt perillós quan l’equip de govern parla d’arribar a acords de compensació amb una gran multinacional com Endesa. Ja coneixem les polítiques urbanístiques i de relació amb els Lobbys energètics i les grans empreses transnacionals del PP. Vigilarem a un equip de govern que fins ara no ha donat cap explicació i que ha mantingut aquestes negociacions de manera obscura, la qual cosa ens fa desconfiar de la trajectòria d’aquest projecte. Vetlarem, com hem fet sempre, per l’interès general de la ciutadania de Palma».