El Pi demana que les Balears quedin exemptes de l'augment de taxes portuàries i aeroportuàries

El Pi-Proposta per les Illes Balears demana que no s’apugin les taxes aeroportuàries i portuàries als trajectes amb destinació o sortida des de les Balears. «Els veïnats de les Illes Balears jugam amb desavantatge. L'apujada de taxes no fa més que condicionar la mobilitat dels residents de les Illes Balears i això és intolerable», assegura el portaveu d’El Pi Antoni Salas.

«AENA i el Ministeri de Transports hauria d’estudiar i rectificar que aquesta apujada de taxes es dugués a terme als aeroports de les Illes Balears. Això farà que el preu dels bitllets s’encareixi encara més», explica el conseller insular. «De fet, companyies com Ryanair ja han anunciat que han d’invertir 500 milions d’euros els pròxims anys i que d’augmentar les taxes aeroportuàries les invertirà a una altra banda», insisteix Salas. «A més, nosaltres no tenim una xarxa de ferrocarril o de carreteres que ens connecti amb altres punts», assegura Salas.

«Estam fermats de mans i peus perquè depenem del transport aeri i marítim per a sortir o entrar a les Illes. També perquè ens arribin els productes necessaris per a viure, perquè si apugen les taxes això també es veurà reflectit en un augment de preus dels productes que arriben de fora», recorda Salas. «Avui en dia, les nostres empreses ja juguen amb desavantatge respecte a la resta d’Espanya i, si aquest augment es du a terme, encara ho passarien pitjor».

Per altra banda, també assenyalen que l'apujada de taxes també serà una estocada al sector turístic. «El nostre motor és el turisme i amb pujades de taxes aeroportuàries el ferim de mort. Això tendrà un impacte negatiu en la competitivitat del sector a les Illes Balears», ha sentenciat Salas