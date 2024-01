MÉS reclama al Consell de Mallorca dignificar tota la senyalització instal·lada a les carreteres construïdes per presoners republicans

MÉS per Mallorca instarà el departament de Mobilitat del Consell, del qual depèn la xarxa viària insular, a dignificar i tenir cura de tota la senyalització instal·lada a les diferents carreteres construïdes per presoners republicans. Els senyals i plafons varen ser col·locats la legislatura passada en compliment de la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears i des de la seva instal·lació han estat vandalitzats en diferents ocasions. Ara, la formació ecosobiranista vol aconseguir el compromís de la institució insular per a reposar els senyals desapareguts i dignificar aquells que han resultat danyats de manera intencionada.

La iniciativa ha sorgit de les agrupacions municipals de MÉS a Campos i Llucmajor. De fet, abans que la proposta sigui debatuda al Consell els plenaris d’aquests dos municipis seran els primers a tractar la qüestió. El plenari de Campos ho fa dijous i el de Llucmajor, la setmana vinent. La intenció és que la proposta arribi a tots els municipis on MÉS té representació i posteriorment elevar la moció al ple insular.

Els portaveus municipals de MÉS a Campos i Llucmajor, Anabel Riveras i Miquel Serra, han presentat a Son Catlar la moció acompanyats pel portaveu ecosobiranista a la institució insular, Jaume Alzamora, qui ha assegurat que fins ara els intolerants han actuat amb total impunitat i sense cap resposta per part de l’administració. «Des del Consell no volem ser còmplices i per això demanam un pronunciament de condemna d’aquests actes i que el departament de carreteres actuï reposant els senyals retirats o danyats. És una obligació legal, però sobre tot és una obligació moral de memòria justícia i reparació», ha manifestat el portaveu insular.

Durant la presentació, la portaveu de MÉS PER Campos, Anabel Riveras, ha recordat que pel camp de concentració de Son Catlar passaren centenars de presoners que van ser obligats a treballs forçats a les carreteres de la zona de Campos cap a Llucmajor. «Justament, a la rotonda de Son Catlar es va instal·lar una placa de reconeixement a aquests presoners que van construir aquesta carretera en condicions insalubres i privats de llibertat» ha remarcat la portaveu de MÉS per Campos qui ha lamentat que des del primer moment, aquestes plaques han estat vandalitzades per intolerants. «Els panells de les carreteres són el reflex i la memòria de la humiliació i la tortura dels vençuts de la guerra civil, i no podem permetre que els intolerants esborrin la seva memòria amb l'espoli i el vandalisme», ha dit Riveras.

En aquest mateix sentit, el portaveu de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, ha insistit en la idea que la iniciativa de senyalitzar les carreteres donava compliment a la Llei de de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears i a més «suposava el reconeixement de les víctimes». Malauradament, la vandalització dels senyats i plafons informatius «és un nou atac a les víctimes i una exaltació de la dictadura franquista que rebutjam de forma contundent».

En concret, a les carreteres de Mallorca hi havia instal·lats 6 panells informatius a Sóller, Calvià, Alcúdia, Manacor, Llucmajor i Campos, i més de 60 senyals verticals cada cinc quilòmetres de les carreteres per a recordar que aquestes vies van ser construïdes per presos republicans. La idea és «reposar-los tots», ha assegurat Alzamora.