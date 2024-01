El conseller d'Educació explicarà el pla de segregació lingüística el 8 de febrer al Parlament

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, compareixerà a la Comissió d'Educació del Parlament el proper 8 de febrer per a avançar alguns detalls del pla pilot per a la implantació de la segregació lingüística a les aules.

Aquest dilluns, el conseller va explicar en declaracions als mitjans que no hi havia novetats pel que fa al desenvolupament de la proposta pactada amb l'extrema dreta, que compta amb un pressupost de 20 milions d'euros. En termes semblants es va pronunciar també la presidenta del Govern, Marga Prohens, qui va recordar que falta molt perquè comenci el curs següent, va assenyalar que continuaven amb la planificació i i va matisar que la d'Educació «no és la Conselleria de la llengua».

Per a dimecres hi ha previstes, per altra banda, reunions de les taules sectorials d'Educació amb sindicats i directors per a abordar principalment les instruccions per a la prohibició dels telèfons mòbils a les aules. A més, es reunirà amb la submesa de directors de centres públics, a petició d'aquests, per a abordar alguns temes que aquest col·lectiu ha reclamat.