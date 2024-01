Jesús Jurado formarà part de la llista de Podemos per a les eleccions europees, encapçalada per Irene Montero

L'exdirector general de Memòria Democràtica del Govern, Jesús Jurado, formarà part de la llista de Podemos per a les eleccions europees del mes de juny, encapçalada per l'exministra espanyol d'Igualtat, Irene Montero.

Jurado ha afirmat sentir-se «molt orgullós i content» d'integrar la candidatura de Montero, que ha indicat que està formada per «persones valentes» que es presenten per a lluitar a Europa per uns valors que, des del seu punt de vista, «comparteixen moltes persones en aquest país», segons ha assenyalat el candidat.

«Davant de polítiques de dreta i ultradreta, i front de partits d'esquerres que també decideixen aplicar-les moltes vegades, Podemos presenta una alternativa que es 'xaparà' la cara en el Parlament Europeu per l'antiracisme, l'antifeixisme, el feminisme, la lluita contra el canvi climàtic i els drets humans», ha subratllat.

Jurado ha defensat que a la seva formació creuen en una Europa que «representa la il·lusió» i «l'ideal europeu», la qual cosa, des del seu punt de vista, «hauria de ser Europa» però que en aquests últims anys «no ho és», pel camí pel qual la porten «els governs dels països europeus en aquest moment»; pel que ha assegurat que «fa falta un canvi a nivell europeu».