Unides Podem afirma que el Decret d’Habitatge del Govern té «incoherències» i «no hi ha rigor jurídic»

Unides Podem va presentar 29 esmenes al Decret de mesures urgents. «Pensam que des del Govern de les Illes Balears la prioritat hauria de ser crear més habitatge públic, i mobilitzar els 105.000 habitatges buits que tenim a la nostra comunitat autònoma. No fa falta construir més habitatge privat», ha especificat la diputada Cristina Gómez.

Per a l'agrupació, és un decret que «presenta moltíssimes incoherències com és el cas d’augmentar densitats, fent els pisos més petits o augmentant en altura, el que resulta per tenir menys qualitat de vida per les persones; o bé per construir habitatges a zones turístiques que no tenim cap dubte que acabaran per no residents i gent que no viu aquí».

Gómez assenyala que és «molt greu que es destinin solars previstos per construir equipaments públics per fer habitatge a preu limitat. Com és possible combinar l’augment de densitats de persones amb la reducció d’espais per serveis comunitaris i públics? És totalment incompatible. Només pot suposar més col·lapse als serveis públics».

Unides Podem lamenta que no hi hagi cap mesura per a posar en marxa l’anunciat programa de lloguer segur, «per tant no es vol abordar el tema de l’habitatge buit». Tampoc es troben mesures per a tractar temes de rehabilitació d’habitatges, ni s’ha contemplat els recursos limitats. «A més, seguim sense tenir inspectors d’habitatge que treballin perquè totes aquestes mesures es puguin implementar amb garanties», denuncien.

«Fa gràcia que el Partit Popular ara xerri de crear una nova figura jurídica que prioritza l’habitatge per a residents. Llavors estan acceptant que les cases haurien de ser per a qui hi viu, no per a gent que fa 11 mesos a l’any fora de la nostra comunitat», ha assenyalat.

Finalment, Gómez remarca que és «indigne que en un Decret d’Habitatge es vulgui permetre que els menors vagin a veure els toros. A més, ho volen fer amb cartells que adverteixen ser un espectacle que pot ferir la sensibilitat dels espectadors, en què quedam? Una contradicció més en tota regla».