Prohens: «No m'agraden les corregudes de toros però hem de respectar qui vol dur-hi els fills»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defensat la «llibertat» dels pares de dur els seus fills a les corregudes de toros a les Balears, tot i reconèixer que a ella no li agraden i que, per tant, no hi durà els seus fills.

«El més important per a mi és la llibertat individual i jo crec en la capacitat dels pares de saber què els pot agradar als seus fills. No sóc qui per a dir com educar ningú i els toros, encara que a mi no m'agradin, són una tradició que fa molts anys que és a Espanya» ha afegit, després que el PP hagi anunciat aquesta setmana que donarà suport a una esmena de VOX, al decret d'habitatge, per a permetre l'assistència de menors a les corregudes de toros a les Balears.

Prohens s'ha pronunciat així, aquest diumenge, en una entrevista a la Cadena SER Mallorca, recollida per Europa Press, en què, amb motiu de Sant Sebastià, les preguntes les han formulat sis nins de cinquè i sisè de primària de Pius XII i del col·legi públic Santa Isabel de Palma.

La presidenta continua negant la segregació lingüística a les aules

A la entrevista la presidenta també ha parlat de temes d'actualitat com la implementació de la segregació lingüística a les escoles de les Balears, el preu de l'habitatge o el pes del turisme en l'economia de les Illes.

En concret, sobre el nou pla lingüístic pactat amb l'extrema dreta, Prohens ha reiterat que «no hi haurà segregació» a les aules a partir del proper curs, perquè «perquè hi hagués dues línies diferenciades caldria una modificació de la Llei de Normalització Lingüística i del Decret de Mínims» i això «no passarà». No obstant això, la presidenta continua sense explicar com es durà a terme aquest pla pilot que denominen de 'lliure elecció de llengua'.