MÉS per Mallorca demana la dimissió de la Consellera Amate per haver paralitzat les ajudes als afectats per la borrasca 'Juliette'

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha demanat aquest divendres la dimissió de la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, o en tot cas la seva destitució per part del president Llorenç Galmés, després que la institució insular hagi paralitzat les ajudes a particulars afectats per la borrasca 'Juliette'. Aquestes ajudes s'havien de tramitar a través dels ajuntaments que ja han rebut una comunicació del Consell alertant-los que hauran de signar un nou conveni. Tot, després de detectar canvis substancials entre el text de la convocatòria de les ajudes, aprovada pel consell Executiu, publicada al BOIB i ratificada pels plenaris municipals. Un text que no es correspon amb el que finalment varen signar els batles de 13 municipis el passat 28 de desembre i que, inicialment, permetia destinar 2,5 milions d'euros als afectats.

Segons Alzamora, «Llorenç Galmés ha d'assumir responsabilitats i la primera passa ha de ser la destitució de la consellera Amate. La seva irresponsabilitat la incapacita per a seguir al capdavant d'un departament clau en l'estructura del Consell. Amate gestiona els ajuts del Consell als ajuntaments i ha quedat demostrat que més que ajudar-los complica el seu funcionament», ha manifestat Alzamora.

Segons Alzamora la mala gestió de l'equip de govern per no haver actuat de manera diligent fa necessària la depuració de responsabilitats. En aquest sentit, ha remarcat que després d'haver realitzat una gestió tan deficient, «els responsables del Partit Popular haurien d'abstenir-se de fer demagògia barata perquè ha quedat acreditat que no són els més adients per donar lliçons sobre convenis i ajuts».

Precisament, Alzamora ja va alertar d'aquestes irregularitats durant el passat plenari. No obstant això, ni el president ni tampoc la consellera de Cooperació Local van voler pronunciar-se i van esquivar en tot moment donar explicacions. Ara, diferents informes interns han confirmat que l'actual equip de govern no havia actuat de manera diligent i dilatarà el pagament als afectats. De fet, Alzamora ha recordat que aquestes ajudes havien estat preparades durant l'anterior mandat i que només faltava posar-les en marxa. «Han tardat sis mesos a fer-ho i a més ho han fet malament».