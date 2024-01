Ignacio Garriga (VOX) presumeix de fer-li fer a Prohens «allò que no s'atreveix»

Ignacio Garriga el dirigent català del partit extremista VOX, ha presumit que la delegació a Balears de la seva organització li fa fer a Prohens «allò que no s'atreveix».

«Som conscients que tenim molta feina per davant, però el nostre compromís és total i absolut amb els nostres votants i estam demostrant aquí, com en altres parts d'Espanya, a Extremadura, a Múrcia, a València, en tants llocs on estam condicionant els governs, que quan VOX hi és, arrossegam al PP a fer tot allò que no s'atreveix», ha afirmat en declaracions als mitjans durant una jornada de treball amb dirigents i representants de la formació en l'arxipèlag.

El català ha opinat sobre els Pressuposts que els ciutadans de les Balears tendran a causa de la intervenció del seu partit i ha defensat la segregació dels infants segons la llengua que vulguin aprendre.

D'altra banda, El neofeixista ha qualificat al Tribunal Constituciona espanyol de «filial del PSOE» quan se li ha preguntat pel recurs de Sumar i PSOE sobre l'eliminació del requisit de català en la sanitat pública que tracta avui. «S'ha acabat aquesta època en la qual estàvem condemnats a haver de rebre atenció únicament en català», ha assenyalat.