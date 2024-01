El president del Consell Insular de Formentera acusa els seus consellers de fer-li «un cop d'estat»

El president del Consell Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, ha assegurat aquest diumenge no sentir-se sorprès per la seva expulsió de la coalició política Sa Unió «després de la campanya orquestrada en els últims mesos pel president del Partit Popular de Formentera, José Manuel Alcaraz, per tractar si es fes amb el poder a l'Illa amb finalitats que res tenen a veure amb l'interès general dels formenterers».

Córdoba ha assenyalat que després d'un mes i mig d'una «vergonyosa» lluita pel poder, li toca a ell explicar què està passant en dues formacions polítiques que en els últims 20 anys «no han estat capaços de guanyar unes eleccions».

En aquest sentit, el president del Consell Insular ha recordat que els dos partits polítics que conformen Sa Unió li varen demanar en més d'una ocasió que fos ell qui encapçalàs tant la candidatura al Consell com al Parlament ja que «sabien que era l'única possibilitat que tenien per a poder governar a l'Illa i fer-se amb el diputat per Formentera».

«S'ha intentat, d'una forma maliciosa, expulsar-me del Consell i del Parlament simplement pel fet de molestar a certes persones que no han pogut exercir els càrrecs que jo ocup actualment --hi ha fins a cinc ex-candidats entre els vuit consellers-- perquè el poble no els volia. Però ells no ho han acceptat i segueixen obstinats a pensar que el poble de Formentera no té la legitimitat per elegir democràticament el seu candidat», ha indicat el president insular.

Segons ha reiterat, el divendres «va ser un dia molt trist per a tots els formenterencs, va ser el dia en què es va consumar un cop d'estat encobert en el Consell Insular de Formentera. Aquest dia cinc consellers del Partit Popular i tres consellers de Compromís, varen signar la meva expulsió d'una coalició de partits polítics que es diu Sa Unió de Formentera. Coalició a la qual continu estant molt agraït d'haver format part i de la qual puc dir, amb molt d'orgull, que continua encapçalada per mi i gràcies a la gent de Formentera, ha estat la primera vegada en dues dècades que ha guanyat unes eleccions insulars i la primera en la història de la democràcia que ho ha fet amb majoria absoluta».

Una victòria electoral que, segons Córdoba, els partits que conformen Sa Unió pensaven que els donava dret a fer el que volguessin amb ell, «però sobretot amb l'illa de Formentera». «No són conscients del gran error que han comès», ha afirmat.

Entre altres coses, Córdoba ha volgut destacar totes les «mentides i atacs» que s'han abocat contra la seva persona, especialment referent als doblers que percep per la seva feina com a president i diputat. «Vull deixar clar que l'import que cobr mensualment per exercir la meva tasca tant de president del Consell com de diputat en el Parlament és de 4.625 euros. No s'han cansat de repetir que jo cobrava 90.000 euros, 100.000 euros o més a l'any, fins i tot que era el polític millor pagat de la història de les Balears. Es pot comprovar perfectament que jo no esment, però ells s'han obstinat a repetir mil vegades que jo demanava un sobresou, a més d'aquestes xifres falses», ha manifestat també.

Així mateix, ha lamentat que «les mentides i l'assetjament» l'han estat patint la seva família i ell mateix des de fa sis mesos, però molt intensament des de fa un mes i mig. «Un assetjament brutal i despietat pel simple fet de ser jo el president del Consell Insular triat democràticament pel poble de Formentera. Aquest cop d'estat ja estava preparat el primer dia que guanyem les eleccions», ha declarat, afegint que «el senyor Lorenzo Córdoba molestava als poders econòmics que manen i dominen al Partit Popular de Formentera».

«Aquests vuit consellers han de tenir molt clar que jo no dimitiré, no deixaré la gran responsabilitat que m'ha atorgat el poble en mans de sigles polítiques ni d'empresaris amagats en la seva oficina, deixant que siguin uns altres els que donen la cara per a aconseguir els seus interessos personals», ha afegit.

Segons ha continuat, fins ara ha perdonat «amenaces i situacions molt violentes, a la fi d'afavorir la governabilitat de Formentera».

«M'han tret d'una coalició política per la simple raó de ser honrat i no caure en les seves temptacions», ha conclòs el president del Consell.