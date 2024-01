Vidal diu que «com a ciutadà amb una discapacitat visual valor deixar de sentir-me insultat per la constitució» i reclama senador per a Formentera

El diputat de Sumar Més al Congrés Vicenç Vidal ha defensat que «com a ciutadà amb una discapacitat visual» valora que «la iniciativa del PSOE i el PP de modificar la constitució en el seu article 49 per canviar el terme 'disminuits' pel de 'persones amb discapacitat' fa possible «deixar de sentir-me insultat per la constitució», però al mateix temps ha reclamat «aprofitar aquesta finestra d'oportunitat per fer possible que Formentera pugui tenir el senador en representació insular que li correspon i que no té».

Vidal considera que «ja que a la fi PP i PSOE s'han posat d'acord, és el moment idoni per reformar qüestions clau com el dret de Fornentera a tenir un senador». Un assumpte que «a les Illes Balears compta amb un consens total, que ha estat aprovat pel Consell de Formentera, pel Parlament de les Illes en fins a dues ocasions i que, tanmateix, mai s'ha arribat a tramitar al Congrés via la llei que ho faria possible per culpa del bloqueig de les majories de Madrid».

El diputat de Sumar Més ha dit que confia en que PP i PSOE «no permetin més la discriminació històrica que pateixen formenterencs i formenterenques essent l'única illa de l'Estat sense representació directa al Senat, que és la cambra territorial». Vidal ha recordat també que «si el Hierro o La Gomera tenen veu pròpia a la cambra alta és de justícia que Formentera també la tengui».