Llorenç Perelló, director de l'IEB, reconeix que «La lliure elecció de llengua a les escoles pot tenir efectes negatius en l’ús del català»

Actualment, les competències en Política Lingüística les gestiona l'Institut d'Estudis Baleàrics, el seu director, Llorenç Perelló, ha confessat, en una entrevista a IB3, que la segregació lingüística a les escoles, pot ser negativa: «La lliure elecció de llengua a les escoles pot tenir efectes negatius en l’ús del català», ha declarat.

«El català ha de ser un requisit per als llocs de feina amb una clara voluntat de destinar-se al públic i per a les places que tramitin documentació», encara que justifica que el català no sigui requisit a la Sanitat.

Perelló també s’ha referit al pla pilot de la lliure elecció de llengua a les escoles i confessa que «pot tenir afectacions en l’ús del català». Malgrat tot, diu que no només cal fer feina per normalitzar la llengua a les escoles sinó també a d’altres àmbits, fer-la més present al carrer. I això ho intentaran unint llengua i cultura, els dos pilars de l’IEB. «Hem signat convenis amb la majoria d’Ajuntaments de les Illes per incloure en la seva programació habitual grups de música en llengua catalana», ha explicat com a novetat Perelló.