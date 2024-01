MÉS per Mallorca reclama que s'executi la transferència de competències d'Agricultura del Govern cap al Consell

El Ple del Consell de Mallorca debatrà aquest dijous una moció de MÉS per Mallorca exigint el traspàs de les competències d'Agricultura a la institució insular. El portaveu de la formació ecosobiranista, Jaume Alzamora, ha remarcat que la transferència d'aquestes competències no pot demorar-se més i ha apel·lat als mandats legals que obliguen a fer-la efectiva. De fet, no només ho contempla l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, sinó que la Llei agrària de 31 de desembre de 2019 fixa en la seva disposició transitòria quarta que les transferències s'hauran de fer efectives en el termini de cinc anys, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta norma. «Els cinc anys finalitzaran el mes de febrer de 2024, moment en què les atribucions en aquesta matèria haurien d'haver estat ja assumides pel Consell. És a dir, no només és una possibilitat contemplada a l'Estatut sinó que hi ha una obligació legal de fer-ho i un termini concret», ha assegurat Alzamora.

Segons el portaveu de MÉS en el Consell, «el president Galmés no pot deixar de complir la llei i amb aquesta moció li donam l'oportunitat d'iniciar el procés dins el terminis previstos. Entenem que el pacte PP-Vox no pot defugir de les seves responsabilitats». En aquest sentit, ha recordat que des de l'any 1999 els Consells de Menorca, Eivissa i Formentera ja les tenen transferides. No, en canvi, el Consell de Mallorca.

El portaveu de MÉS ha defensat que l'agricultura, la ramaderia, la pesca i el desenvolupament rural constitueixen «una part fonamental de la nostra economia, del nostre paisatge i de la nostra manera d'entendre el món». De fet, ha dit, «les condicions naturals de Mallorca han consolidat al llarg del temps un sector econòmic clau i potent com és l'agroalimentari, essencial i estratègic a molts nivells: territorial, econòmic, social i ambiental. Prova d'això va ser la crisi derivada de la Covid i com el sector va esdevenir clau rebent un reconeixement social sense precedents». Tot i això, ha afegit, «l'aplicació de polítiques encaminades a garantir la seva continuïtat, projecció i sostenibilitat encara són insuficients a pesar dels esforços realitzats en els darrers anys. Tot, amb la intenció de garantir la seva consolidació com a element fonamentat en la preservació del territori i com a generador d'oportunitats laborals dignes».