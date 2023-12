Palma s'acull a la bonificació per la gratuïtat d'EMT, però adverteix que la partida destinada cobreix fins a juny

El regidor de Mobilitat i Polígons Industrials, Toni Deudero, ha informat que l'Ajuntament de Palma s'acollirà a la bonificació de la gratuïtat de l'EMT des de l'1 de gener de 2024, encara que ha advertit que la partida -de 20 milions d'euros- és «clarament insuficient» i únicament permet aplicar aquesta gratuïtat fins a juny.

«Hem fet públic en el passat recent el creixement de passatgers de l'EMT i, pendents de tancar desembre, sabem que els 20 milions d'euros prevists, prorrogats de forma automàtica en un copiar i aferrar, són una garantia de cobrir aquesta gratuïtat els pròxims sis mesos», ha insistit.

En aquesta línia, ha detallat que, fins al moment, i a l'espera de tenir les xifres de tancament de desembre, l'EMT està atenent del seu propi compte 7,3 milions d'euros. Per tant, «implica un endeutament que superarà els 15 milions enguany», ha reiterat.

«El Govern sabia que els inicials 20 milions d'euros per a Palma o els 43 milions d'euros per a les Balears són insuficients; no sabem per què no ha fet consultes», ha recalcat Deudero.

Per tot això, ha anunciat que es sol·licitarà una reunió a alt nivell amb el Ministeri per polir aquests detalls i que el Govern pugui atendre també aquestes partides.

«Feim una crida per ser conscients d'aquesta realitat i que al llarg d'aquests mesos es pugui anar actualitzant. Si l'esperit del Govern és que hi hagi gratuïtat al 100 per cent, que la mantengui amb el resultat real», ha sentenciat el regidor, qui ha esperat que «amb l'ajuda de tots» les xifres de la partida s'incrementen «perquè la totalitat de l'any quedi cobert».