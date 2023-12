MÉS per Mallorca lamenta que PP-VOX estigui «allunyat de la realitat i les necessitats de l'illa»

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat que el pacte PP-VOX a la institució insular estigui «allunyat de la realitat i les necessitats de l'illa».

D'aquesta manera s'ha pronunciat després que el Consell de Mallorca hagi aprovat aquest dimecres de manera definitiva els Pressupostos de la institució insular per al pròxim exercici, que pugen a 646 milions d'euros.

Alzamora ha defensat el vot en contra del seu grup al·ludint a la desconnexió de l'equip de govern de la realitat social i les retallades reflectides en els comptes insulars.

L'ecosobiranista ha lamentat l'actitud del PP, a qui ha retret que hagi acceptat totes les exigències de l'extrema dreta amb la reducció de les partides de política lingüística o les partides destinades a la lluita contra el canvi climàtic.

«Això només serà el principi, tal com presumeixen els consellers de VOX», ha remarcat el portaveu de MÉS. Segons ha advertit, les polítiques socials es redueixen un quatre per cent. A més, el portaveu ha alertat que l'increment de tarifa de residus que el pacte PP-VOX ha acceptat per al 2024 compromet el pressupost i fa inassumible una baixada.

MÉS per Mallorca ha defensat davant el ple les dues al·legacions presentades als Pressupostos del Consell de 2024 en considerar que la seva tramitació i aprovació s'ha produït contravenint diferents preceptes que posarien en dubte la seva legalitat.

En concret, el portaveu de la formació ecosobiranista ha explicat que una de les al·legacions fa referència a l'existència d'un desequilibri pressupostari atès que el govern espanyol no ha prorrogat la suspensió de les regles fiscals.

De fet, segons Alzamora, el pressupost no té en compte aquesta consideració i el govern de Llorenç Galmés ha donat llum verda a uns comptes «sense objectius d'estabilitat i amb una previsió d'endeutament de deu milions d'euros».

D'altra banda, el portaveu de MÉS ha assenyalat que la segona al·legació presentada fa referència a una qüestió de procediment. Així, ha recordat que el ple del 23 de novembre va aprovar de manera inicial el pressupost del Consell. No obstant això, els consells rectors de molts d'aquests ens, no havien aprovat els seus comptes.

Alguns ho han fet posteriorment i altres encara no ho han fet. Aquesta situació, segons el parer de Alzamora, «no té sentit» ja que l procediment hauria de ser el contrari.

Per a Alzamora, el pacte PP-VOX en la institució insular ha instaurat 'de facto' la falta de transparència i, per tant, dificulta la tasca de control i fiscalització per part dels grups de l'oposició.