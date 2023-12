Tolo Gili (El Pi): «El 2024 ha de ser un any per començar nous camins i noves il·lusions»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha celebrat el tradicional sopar de Nadal de la formació. Unes 300 persones entre batles, regidors, afiliats i simpatitzants del partit s'han congregat aquest divendres a Binicomprat per passar una vetllada de festa i germanor.

El president del partit, Tolo Gili, ha començat la seva intervenció amb un desig: «El 2024 ha de ser un any per començar nous camins i noves il·lusions que ens facin créixer com a projecte», ha assegurat. «Fa unes setmanes vàrem rebre al senador canari i n'hem pres mostra. Estam xerrant amb partits municipals perquè aquest espai de centre balear tengui una representació forta i necessària», ha explicat Gili. «Les Illes Balears, la gent que viu a les Illes Balears i els problemes de les Illes Balears, són i seran al centre de les nostres polítiques», ha afegit.

«Volem fer un projecte conjunt i, el dia a dia, ens demostra que som més necessaris que mai. Per això, hem de ser generosos i xerrar amb tothom, perquè tothom hi ha de tenir cabuda», ha assegurat el president. «Som necessaris perquè, d'una vegada per totes, hem d'arraconar VOX, perquè aquests no acabin amb els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers», ha sentenciat Gili.

Per part seva, el portaveu de la formació al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha insistit en la necessitat del diàleg, de cercar punts d'unió, noves cares i noves il·lusions. «Hem de deixar enrere les diferències i crear un projecte que es preocupi i solucioni els problemes dels veïnats de les Balears i no estigui marcat pel que dicti un senyor a Madrid», ha assegurat Salas. «Coalición Canaria mira per les Canàries, el PNB mira pel País Basc, el PRC (partit d'en Revilla) mira per Cantàbria. Ja és hora que algú miri pels interessos dels illencs», ha afegit.

Salas també ha aprofitat per fer un repàs de les fites que s'han dut a terme a la institució insular. «Gràcies a El Pi s'ha aconseguit 5 milions perquè es dediquin a carreteres necessàries com el Vial de Sencelles, el de Porreres o la carretera de s'Esgleieta; s'ha aconseguit el compromís de reformar la de Muro-Santa Margalida o la de Santa Margalida Llubí; s'ha aprovat per unanimitat crear un Pla estratègic de reforma de molins de vent esbucats i que aquests també generin electricitat», ha explicat el líder d'El Pi. «Aquesta és la nostra manera de fer oposició. Ser constructius, aportar idees i solucions. La política destructiva, tot i ser la que estigui de moda, no ens representa. Aquest és l'ADN d'El Pi», ha sentenciat Salas.