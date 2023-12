Es confirma el monitoratge europeu de la política espanyola: ara també hi haurà un mediador entre PSOE i PP

Poc després d'haver-se compromès a que els líders independentistes empresonats complirien íntegrament la pena de presó, el president espanyol, Pedro Sánchez els indultava.

Després d'haver dit que faria empresonar Carles Puigdemont, el president espanyol negociava amb el president català a l'exili i registrava una proposta de llei d'amnistia al Congrés espanyol.

El PP encén els carrers contra el greuge que el PSOE negociï amb l'independentisme català amb un relator internacional i ha fet befa del mediador i aquest divendres ha anunciat que les negociacions entre PSOE i PP seran regides per un mediador de la Unió Europea.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular espanyol, Alberto Núñez Feijóo, s'han reunit durant gairebé dues hores al Congrés dels Diputats, aquest divendres, en una trobada que ha costat molt de pactar.

El primer balanç de la trobada l'ha fet el Partit Popular, amb una roda de premsa del mateix Núñez Feijóo, que ha repassat tots els «no» que ha rebut de Sánchez, ha dit, a la majoria de les seves propostes.

Han estat d'acord, bàsicament, en dos temes: la reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar la paraula «disminuït» i que la Comissió Europea actuï com a mediadora en les negociacions i l'acord per renovar el CGPJ amb perfils independents, i per canviar la llei que regula el sistema d'elecció dels integrants de l'òrgan de govern dels jutges.

El Consell General del Poder Judicial duu cinc anys amb el mandat caducat.

Tant el PP com el govern espanyol ja estan mantenint reunions regulars, per separat, amb els comissaris europeus responsables d'aquest àmbit. Es tractaria, doncs, que les reunions que es facin a partir d'ara siguin a Espanya, amb les tres parts presents alhora, segons fonts del Partit Popular.

Feijóo també ha qüestionat que Félix Bolaños pugui continuar sent interlocutor entre tots dos partits perquè, ha dit, «ens ha mentit».