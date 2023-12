El PSIB-PSOE torna a demanar al PP que retiri la llei que elimina l'oficina anticorrupció

En el Dia Internacional contra la corrupció que es commemora aquest dissabte, 9 de desembre, el PSIB-PSOE ha volgut «refermar» el seu compromís «amb la transparència i amb la prevenció i lluita contra la corrupció». Precisament, tal com ha recordat la diputada socialista Pilar Costa, aquesta commemoració coincideix amb la tramitació que està fent el PP i el Govern de Marga Prohens per eliminar l'oficina anticorrupció de les Illes Balears, la qual cosa és «una decisió sense precedents perquè suposa passes enrere en la lluita contra la corrupció i per la transparència».

De fet, tal com ha explicat Costa, és la primera vegada «que a les Balears es fa una passa enrere en aquesta matèria, pel fet que fins ara sempre s'havia avançat amb major o menor mesura en aquesta lluita». Costa ha explicat que la llei de Prohens i del PP el que fa a partir d'ara és impedir que hi hagi denúncies anònimes relacionades amb la corrupció, mentre que els expedients que estan en marxa ara per part de l'oficina els passarà a decidir el mateix Govern, per la qual cosa «el Govern serà jutge i part en els procediments oberts».

Cal tenir en compte que el PP va registrar al Parlament la llei que elimina l'oficina anticorrupció tres dies després que es conegués la investigació d'aquest organisme contra el director general d'Emergències i soci del pare de la presidenta del Govern, per presumptes delictes urbanístics com a regidor de l'Ajuntament de Campos. Per tot plegat, Costa ha fet una crida al PP a què retiri la llei que elimina l'oficina anticorrupció perquè «encara som a temps de mantenir-la, perquè aquests són els paràmetres i les directrius que tenim tant de la normativa europea com estatal».