Galmés sol·licita una reunió amb el ministre de Transports per a reclamar els 230 milions d’euros del conveni de carreteres

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha enviat una carta al nou ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, on reivindica «la necessitat urgent de restablir el conveni de carreteres que ha estat fonamental per al desenvolupament i la connectivitat de l’illa». En la missiva, Galmés reclama la negociació i firma del conveni de carreteres entre el Govern d’Espanya i la institució insular, amb la finalitat de recuperar els 230 milions d’euros «que pertanyen a tots els mallorquins per millorar la xarxa viària de l’illa i, així, poder garantir la fluïdesa del trànsit, la modernització de les infraestructures i la seguretat dels usuaris».

En aquest sentit, Galmés recorda al ministre Óscar Puente que Mallorca «pateix un problema de mobilitat i d’embossos a les carreteres a causa de la manca d’inversions estatals en infraestructures i li adverteix que aquest fet minva la qualitat de vida dels residents i que pot perjudicar la imatge turística de l’illa, principal motor econòmic del país».

D’altra banda, el president Galmés es mostra preocupat «pel greuge comparatiu entre les inversions en matèria d’infraestructures que reben altres comunitats autònomes, com l’obra de la línia d’alta velocitat de tren Madrid-Astúries, que s’ha fet recentment amb un cost de 4.000 milions d’euros, en comparació amb els 230 milions d’euros que reclama Mallorca i que el Govern d’Espanya ens nega». A més, posa de manifest que les Canàries sí que disposen d’un conveni amb finançament estatal per a millorar i modernitzar les seves infraestructures.

Per a abordar aquesta qüestió amb detall, el president del Consell de Mallorca sol·licita al ministre Óscar Puente una reunió al més aviat possible i es mostra disposat a col·laborar amb el Ministeri de Transports per a «trobar solucions viables que contribueixin al progrés de Mallorca».