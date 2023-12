Més per Menorca denuncia que el Consell retalla un 48% del pressupost per a l’educació infantil

Més per Menorca ha comprovat que l’increment del pressupost per a l’extensió de la gratuïtat a tot el cicle d’educació 0-3 amaga realment una reducció de la inversió en aquesta etapa. La convocatòria del Consell Insular destinada al sosteniment de les escoletes passa de 580.000€ a 300.000€, una reducció que afectarà directament a l’alumnat amb necessitats especials, a les activitats familiars, els projectes de patis oberts i als serveis de menjador. Per tot això, la consellera del partit menorquinista Noemí García considera que «no s’ha tingut gens en compte la importància de la transversalitat de l’educació 0-3» i manifesta que «no és el moment de fer retallades en aquesta etapa educativa ni a l’atenció dels alumnes amb necessitats especials, així com tampoc als serveis de menjador que ajuden a la conciliació de tantes famílies».

El partit menorquinista recorda que el maig de 2023, la majoria de partits, inclòs el PP, signaren el document 'Tallafoc pel benestar de la primera infància' promogut pel Col·lectiu 0-3. Aquest col·lectiu ha quantificat les necessitats que s’haurien d’atendre l’any 2024, amb una previsió de 826.000€ del Consell Insular per la inversió en mesures de confort climàtic a les escoletes, actuacions per reduir l’exposició a les pantalles digitals, i iniciatives de seguretat alimentària i suficiència nutricional per als infants, escolaritzats i no escolaritzats. No obstant, García retreu que en el pressupost del Consell per a 2024 «no hi ha referències a les actuacions prioritàries a les quals l’equip de govern ja s’havia compromès» i critica que «el compromís amb l’educació 0-3 no es satisfà amb una signatura i una foto, sinó amb fets».

Des de Més per Menorca també avisen que el contracte d’educació de persones adultes que financen el Consell i els ajuntaments finalitza amb aquest curs i que la nova licitació ha d’incorporar les millores necessàries que s’han posat de manifest els darrers anys, per exemple, més cursos a diferents municipis o més professorat per impartir-los. En canvi, el pressupost insular no només no preveu cap increment per solucionar aquestes necessitats inajornables, sinó que rebaixa la partida de 480.000€ a 450.000€.