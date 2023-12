Vicenç Vidal (Sumar MÉS) serà vicepresident de la comissió de Transició Ecològica del Congrés espanyol

Vicenç Vidal, diputat de Sumar MÉS al Congrés espanyol de Diputats, ha anunciat avui que a la XV legislatura serà vicepresident primer de la comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i farà part, també, de les comissions de Política Territorial i d'Addiccions. A més, Vidal, serà portaveu adjunt tercer del Grup Parlamentari Plurinacional-Sumar i membre de la Diputació Permanent.

Vidal ha explicat que encara l'inici de la legislatura i la participació a les comissions «amb la determinació de ser un actor clau per a les millores i el benestar que les Illes Balears necessiten.»

El diputat de Sumar MÉS considera que «tenir un rol destacar en comissions de temàtiques cabdals per a la ciutadania de les Balears com la de medi ambient i política territorial pot ser capitalitzat per a donar veu a qui fins ara no en tenia» i que treballarà «per articular majories transversals per assolir les victòries col·lectives que Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han d'aconseguir».