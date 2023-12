Apesteguia: «VOX té capacitat de fer xantatge amb la segregació i els pressupostos perquè Prohens els va voler triar com a socis»

El coordinador del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha valorat aquest dijous l’esmena de VOX als pressupostos amb la qual exigeix 20 milions d’euros per a la segregació lingüística. Apesteguia considera que l’esmena del partit d’extrema dreta s’emmarca dins la seva obsessió contra el català i que després de provar la sang del PP en la negociació xantatgista del sostre de despesa, VOX té capacitat per fer xantatge amb la segregació lingüística i els pressupostos perquè Prohens els va voler triar com a socis en contra de la convivència, la llibertat i els drets.

«Aquesta esmena s'emmarca dins l'obsessió contra el català de VOX», ha assegurat Apesteguia. El coordinador del grup parlamentari de MÉS per Mallorca considera que l’esmena del partit d’extrema dreta no sorprèn el partit ecosobiranista, «són els hereus ideològics de qui la varen prohibir durant 40 anys ara intentin arraconar-la». «El que ens preocupa és que aquesta esmena dona resposta a un pacte de VOX amb el partit que té la responsabilitat de govern en aquest país», ha assegurat.

Així mateix, Apesteguia ha afegit que malgrat que el PP hagi dit que no tenia quantificada el cost de la segregació lingüística a les aules, els seus socis han deixat claríssim que ells sí que la saben. «Per molt que el PP ho negui, han pactat amb VOX un pla per separar els nostres infants i joves per motius lingüístics, i això és una vergonya que perseguirà per sempre el conseller Vera i la presidenta Prohens». «Per sempre seran el Govern de l'appartheid lingüístic a les nostres escoles i instituts», ha afirmat Apesteguia.

El coordinador del partit ecosobiranista ha recordat també que MÉS per Mallorca ja va avisar que «VOX havia provat la sang en la negociació xantatgista del sostre de despesa» i que «ara es dona un nou capítol del xantatge de VOX amb els pressupostos». «VOX té la capacitat de fer xantatge amb la segregació lingüística i els pressupostos perquè el PP els va voler triar com a socis, en contra de la convivència, la llibertat i els drets dels veïnats i les veïnades de Balears», ha conclòs Apesteguia.