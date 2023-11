El Parlament aprova que es posi en marxa l'especialitat de medicina d'urgències

La Comissió de Salut del Parlament s'ha posicionat aquest dimecres a favor de la posada en marxa de l'especialitat de medicina d'urgències, dins d'una proposició no de llei (PNL) presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Aquest punt de la iniciativa ha estat aprovat per unanimitat, així com un altre que aposta per la creació de places específiques per a infermeres especialistes en totes les categories.

A més la Comissió ha aprovat instar el Govern a arribar a acords amb la part social per a implantar mesures econòmiques per a cobrir els serveis deficitaris en atenció primària i hospitals i dissenyar incentius per a garantir l'atenció sanitària.

Amb tot, la proposta que ha defensat la diputada del PSIB Patricia Gómez no ha aconseguit el suport suficient perquè el Parlament recolzés la petició d'incrementar les places de grau en les facultats d'infermeria i medicina de les Balears; ni tampoc per a incrementar la pròxima oferta de formació sanitària especialitzada un mínim d'un 10 per cent o ampliar les millores retributives i laborals a totes les categories deficitàries.

Aquests punts no han tirat endavant amb el vot en contra de PP i VOX.

Reconeixement a Somriure Mèdic

D'altra banda, la Comissió de Salut ha secundat per unanimitat una proposta de MÉS per Mallorca, signada per la diputada Marta Carrió, de suport al servei de pallassos d'hospital.

En virtut del text aprovat, la Cambra reconeix la tasca de Somriure Mèdic, «que fa més feliç i menys dolorosa l'estada hospitalària dels nins i les seves famílies», i sol·licita desenvolupar la concertació d'aquest servei.